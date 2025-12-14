В Гродненском районе произошел пожар в костеле

Сергей Леонов, первый замначальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси: "В настоящее время на месте возгорания работает 16 единиц техники, 48 человек личного состава. Проводятся работы по вскрытию кровли для того, чтобы ликвидировать скрытые очаги горения. Сложность тушения заключается в том, что затруднен подъезд высотной техники для работы на высоте. Поэтому работаем по трехколенным лестницам. В настоящий момент достаточно личного состава и техники. Остается только работать, вскрывать и тушить".