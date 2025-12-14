Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Гродненском районе произошел пожар в костеле

Спасатели ликвидировали пожар в костеле в агрогородке Сопоцкин Гродненского района. Огнем повреждена кровля и обрешетка по всей площади здания.

Закопчены стены, потолок и внутреннее убранство костела. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 единиц техники МЧС.

Сергей Леонов, первый замначальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси

Сергей Леонов, первый замначальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси: "В настоящее время на месте возгорания работает 16 единиц техники, 48 человек личного состава. Проводятся работы по вскрытию кровли для того, чтобы ликвидировать скрытые очаги горения. Сложность тушения заключается в том, что затруднен подъезд высотной техники для работы на высоте. Поэтому работаем по трехколенным лестницам. В настоящий момент достаточно личного состава и техники. Остается только работать, вскрывать и тушить".

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

