В Гродненском районе произошел пожар в костеле
Спасатели ликвидировали пожар в костеле в агрогородке Сопоцкин Гродненского района. Огнем повреждена кровля и обрешетка по всей площади здания.
Закопчены стены, потолок и внутреннее убранство костела. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 единиц техники МЧС.
Сергей Леонов, первый замначальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси: "В настоящее время на месте возгорания работает 16 единиц техники, 48 человек личного состава. Проводятся работы по вскрытию кровли для того, чтобы ликвидировать скрытые очаги горения. Сложность тушения заключается в том, что затруднен подъезд высотной техники для работы на высоте. Поэтому работаем по трехколенным лестницам. В настоящий момент достаточно личного состава и техники. Остается только работать, вскрывать и тушить".
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.