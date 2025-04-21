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В Гродно троллейбус сбил школьника
Троллейбус в Гродно сбил ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
22 апреля около 9:45 47-летний водитель, управляя троллейбусом, двигаясь по бульвару Ленинского Комсомола со стороны улицы Врублевского в направлении кольцевой развязки БЛК, совершил наезд на 12-летнего подростка. Мальчик переходил проезжую часть справа налево на разрешающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка с травмами госпитализировали в больницу. По факту ДТП назначена проверка.