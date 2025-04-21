В Гродно троллейбус сбил школьника

Фото УВД Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60a21cb5-40ef-42ce-a1de-65d1927f04a1/conversions/a36837f7-00a6-4c93-9827-65025bbc347c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60a21cb5-40ef-42ce-a1de-65d1927f04a1/conversions/a36837f7-00a6-4c93-9827-65025bbc347c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60a21cb5-40ef-42ce-a1de-65d1927f04a1/conversions/a36837f7-00a6-4c93-9827-65025bbc347c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60a21cb5-40ef-42ce-a1de-65d1927f04a1/conversions/a36837f7-00a6-4c93-9827-65025bbc347c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото УВД Гродненского облисполкома

Троллейбус в Гродно сбил ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

22 апреля около 9:45 47-летний водитель, управляя троллейбусом, двигаясь по бульвару Ленинского Комсомола со стороны улицы Врублевского в направлении кольцевой развязки БЛК, совершил наезд на 12-летнего подростка. Мальчик переходил проезжую часть справа налево на разрешающий сигнал светофора.