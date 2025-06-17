В Индии минимум 18 человек погибли из-за проливных дождей

Индийском штате Махараштра за последние 24 часа из-за проливных дождей погибли 18 человек, еще 65 оказались травмированы. Об этом сообщает издание iz.ru со ссылкой на The Times of India и отчет управления по чрезвычайным ситуациям штата.

"За последние 24 часа 18 человек погибли и 65 получили ранения в различных инцидентах по всей Махараштре", - говорится в публикации.

Как уточняется, в городе произошло восемь обрушений зданий, три коротких замыкания и 36 случаев падения деревьев и веток. Больше всего инцидентов (а это 22) зафиксировано в западных пригородах.

По данным газеты, в метеослужбе сообщили об объявлении оранжевого уровня опасности в ряде районов - Мумбаи, Тхане, Палгар, Ратнагири и Синдхудурге в регионе Конкан, а также в Амравати, Бхандаре, Гондии и Нагпуре в Видарбхе.

В Пимпри-Чинчваде, где произошло обрушение моста через реку Индрамани, сотрудники Национальных сил реагирования (NDRF) эвакуировали 54 человека. В ведомстве сообщили, что спасти удалось не всех - погибли четверо.