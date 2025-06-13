В Индии выясняют причины авиакатастрофы в Ахмедабаде

В Индии выясняют причины авиакатстрофы в Ахмедабаде. Накануне самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, упал на общежитие неподалеку от аэропорта. По последним данным, погибли более 240 человек. Единственный выживший пассажир - гражданин Великобритании индийского происхождения. Его место находилось в головной части воздушного судна. Спасательные службы продолжают прочесывать местность крушения боинга. Обнаружен один из двух черных ящиков самолета. Поиски второго продолжаются. По информации Guardian, общее число жертв авиакатастрофы составляет порядка 290 человек.