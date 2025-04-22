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В иранском порту произошел мощный взрыв - пострадали более 500 человек

В иранском порту произошел мощный взрыв - пострадали более 500 человек

Мощный взрыв произошел на территории морского порта Шахид-Раджаи, расположенного в 23 км к западу от города Бендер-Аббас в Иране на побережье Персидского залива.

Число пострадавших достигло 516, погибло по меньшей мере 4 человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства взрыва
  • Взрыв произошел в районе пристани порта Шахид-Раджаи.
  • На месте происшествия возник пожар. Экстренные службы начали задействовать вертолеты при тушении.
  • Вследствие взрыва также произошло обрушение одного из портовых зданий.
  • Как отметили очевидцы, сила взрыва была такой, что его ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм.
  • Работа всего порта приостановлена.
Причина
  • Взрыв, по предварительной информации, произошел на складе опасных грузов и химикатов.
  • По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом.
Пострадавшие
  • Общее число пострадавших достигло 516.
  • Погибло по меньшей мере 4 человека.
Реакция
  • На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также 4 автобуса экстренных служб.
  • Экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности.
  • Глава МВД Ирана Эскандар Момени вылетел на место взрыва для руководства операцией по ликвидации последствий.
  • В городе Бендер-Аббас в связи с большим числом пострадавших центр переливания объявил срочный сбор крови.
взрывИран