В иранском порту произошел мощный взрыв - пострадали более 500 человек

На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также 4 автобуса экстренных служб.

Экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности.

Глава МВД Ирана Эскандар Момени вылетел на место взрыва для руководства операцией по ликвидации последствий.