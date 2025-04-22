3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
В иранском порту произошел мощный взрыв - пострадали более 500 человек
В иранском порту произошел мощный взрыв - пострадали более 500 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Мощный взрыв произошел на территории морского порта Шахид-Раджаи, расположенного в 23 км к западу от города Бендер-Аббас в Иране на побережье Персидского залива.
Число пострадавших достигло 516, погибло по меньшей мере 4 человека.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства взрыва
- Взрыв произошел в районе пристани порта Шахид-Раджаи.
- На месте происшествия возник пожар. Экстренные службы начали задействовать вертолеты при тушении.
- Вследствие взрыва также произошло обрушение одного из портовых зданий.
- Как отметили очевидцы, сила взрыва была такой, что его ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм.
- Работа всего порта приостановлена.
Причина
- Взрыв, по предварительной информации, произошел на складе опасных грузов и химикатов.
- По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом.
Пострадавшие
- Общее число пострадавших достигло 516.
- Погибло по меньшей мере 4 человека.
Реакция
- На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также 4 автобуса экстренных служб.
- Экстренные службы в городах Джахром и Лар находятся в полной готовности.
- Глава МВД Ирана Эскандар Момени вылетел на место взрыва для руководства операцией по ликвидации последствий.
- В городе Бендер-Аббас в связи с большим числом пострадавших центр переливания объявил срочный сбор крови.