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ЧПЗона X

В Калифорнии небольшой самолет врезался в здание: есть погибшие и раненые

Очередное ЧП произошло в США. В Калифорнии в результате авиакатастрофы погибли 2 человека и 18 получили ранения.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта города Фуллертон. Небольшой самолет врезался в здание фабрики по производству обивки для мебели. После крушения начался пожар, из здания эвакуировали людей. Десять человек были доставлены в больницу.

Что стало причиной крушения - не уточняется.

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