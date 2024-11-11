В Калифорнии небольшой самолет врезался в здание: есть погибшие и раненые

Очередное ЧП произошло в США. В Калифорнии в результате авиакатастрофы погибли 2 человека и 18 получили ранения.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта города Фуллертон. Небольшой самолет врезался в здание фабрики по производству обивки для мебели. После крушения начался пожар, из здания эвакуировали людей. Десять человек были доставлены в больницу.