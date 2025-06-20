В Казахстане в результате сильного урагана пострадали 16 человек

В результате урагана, обрушившегося на Павлодарскую область Казахстана, пострадали 16 человек, включая трое детей. Об этом сообщает БЕЛТА.

В пресс-службе акимата Павлодарской области заявили, что скорость ветра в регионе достигала 43 м/с. "Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения. В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе шесть социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе - 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районе", - указали в пресс-службе.

Кроме того, известно, что в городе Аксу в результате порывистого ветра упавшее дерево насмерть проткнуло женщину, находящуюся в автомобиле.