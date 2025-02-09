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В Китае жертвой оползня стал один человек, еще 28 числятся пропавшими без вести
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В Китае продолжается спасательно-поисковая операция на месте схода оползня. 28 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Один погибший.
Поток грязевых масс в провинции Сычуань спровоцировали сильные дожди. Пострадали 10 домов. Двоих человек вытащили из-под завалов живыми. Идет эвакуация местных жителей.
Китайское правительство выделило 11 млн долларов на помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, власти проведут проверку возможных геологических угроз в соседних районах.