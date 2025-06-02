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В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля
В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91131d70-b301-47f3-98ae-729e21ee4557/conversions/2314bc69-c38c-40ce-8473-7967a17c4f0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91131d70-b301-47f3-98ae-729e21ee4557/conversions/2314bc69-c38c-40ce-8473-7967a17c4f0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91131d70-b301-47f3-98ae-729e21ee4557/conversions/2314bc69-c38c-40ce-8473-7967a17c4f0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91131d70-b301-47f3-98ae-729e21ee4557/conversions/2314bc69-c38c-40ce-8473-7967a17c4f0f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Несколько человек пострадали в результате нападения на участников шествия в поддержку Израиля, которое проходило в американском городе Боулдер (штат Колорадо). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News.
По информации телеканала, неизвестный бросил в демонстрантов несколько бутылок с зажигательной смесью. Полиция эвакуировала несколько кварталов вблизи места происшествия. Точное число пострадавших и информация о состоянии их здоровья не приводятся.
Директор Федерального бюро расследований Кэш Пател назвал случившееся "террористической атакой" и сообщил, что агенты его ведомства и сотрудники местных правоохранительных органов работают на месте происшествия.