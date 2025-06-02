В Колорадо неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля

Несколько человек пострадали в результате нападения на участников шествия в поддержку Израиля, которое проходило в американском городе Боулдер (штат Колорадо). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News.

По информации телеканала, неизвестный бросил в демонстрантов несколько бутылок с зажигательной смесью. Полиция эвакуировала несколько кварталов вблизи места происшествия. Точное число пострадавших и информация о состоянии их здоровья не приводятся.