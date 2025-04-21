В Копенгагене автомобиль въехал в толпу - есть пострадавшие

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По меньшей мере 11 человек пострадали в результате ДТП в центре Копенгагена, где автомобиль въехал в толпу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, три человека находятся в критическом состоянии. Кроме того, в числе пострадавших и сам водитель, полиция допросит мужчину, когда он будет в состоянии дать показания.