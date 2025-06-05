В Красноярском крае подростка-зацепера ударило током на крыше поезда

В России произошла трагедия. В Красноярском крае 16-летний парень забрался на крышу поезда и случайно коснулся высоковольтного провода. Мощный удар электрическим током для школьника оказался смертельным.

Поездки на крыше или на подножке поезда (зацепинг) - экстремальное "развлечение" в подростковой среде. Все это юные пользователи соцсетей снимают на смартфон. Но собранные лайки и просмотры не вернут жизнь. Вероятно, родителям будет не лишним напомнить это детям, особенно с наступлением летних каникул.