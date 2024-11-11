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В Лас-Вегасе возле гостиницы Трампа взорвался автомобиль Tesla
Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
"Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, на распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов. В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.
Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания. "Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", - говорится в сообщении.
По информации ФБР, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску, пишет БЕЛТА.
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