В Лас-Вегасе возле гостиницы Трампа взорвался автомобиль Tesla

Скриншот видео из социальных сетей

Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

"Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, на распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов. В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.

Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания. "Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", - говорится в сообщении.

По информации ФБР, один человек погиб, еще семеро пострадали.