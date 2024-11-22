В Ляховичском районе браконьер застрелил краснокнижное животное

В Ляховичском районе инспекторы природоохраны установили вопиющий факт браконьерства. Местный житель добыл краснокнижное животное. Установлено, что мужчина отправился на охоту на ненормированные виды - это, например, зайяц или лисица. Но по пути убил рысь, разделал тушу и забрал шкуру домой. Вред природе оценили в более чем в 12,5 тыс. рублей. Дома у фигуранта нашли и запрещенные орудия рыболовства.

Как отметили в Госинспекции, нашлись и те, кто решил выйти на незаконный промысел после спецкомплекса. Понадеялись на ослабление контроля, но не тут-то было. Новый год начался с ряда задержаний. В одном из случаев инспекторы спасли косулю, которая попала в петлю. Работники Браславской межрайонной инспекции задержали жителя района. Именно он установил 4 ловушки-удавки на территории агрогородка Погоща. Животное из петли освободили, а в отношении браконьера возбудили уголовное дело.