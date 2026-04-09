В "Минск-Мире" произошел пожар. 9 апреля в районе улицы Левина случилось возгорание на кровле строящегося здания. На место оперативно выехали подразделения МЧС.

По прибытии спасателей выяснилось, что загорелся утеплитель на площади около 10 квадратных метров. Огонь потушили строители до приезда пожарных. Всего к месту происшествия направлялось 8 единиц техники МЧС.

К счастью, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

