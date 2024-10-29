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В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
Внушительный запас стероидов нашли у одного из минских фитнес-тренеров: так он помогал своим клиентам быстрее набирать массу. Возбуждено уголовное дело за незаконное распространение сильнодействующих веществ.
По данным следствия, 45-летний житель столицы улучшал фигуры больше 20 лет. Не раз был участником соревнований по бодибилдингу, а потому неплохо разбирается в спортивной фармакологии.
Мужчина стал покупать препараты для набора мышечной массы. И изначально это было, что называется, только для себя. Продажи на поток пошли после знакомства с коллегой по цеху, который мог обеспечить бесперебойную поставку нужных медикаментов. И это вопреки обещаниям поставщику не продавать препараты на стороне.
Заказы от клиентов и знакомых инструктор принимал только в "Телеграме", скрывая дополнительный источник дохода не только от правоохранителей, но и от супруги.
Как именно вышли на фигуранта - не уточняется, однако после визита оперативников у спортсмена изъяли в сумме больше 6 тысяч различных пилюль, ампул и порошков.
Василий Куксик, начальник Советского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета:
"Стоит отметить, что медикаменты, которыми торговал спортсмен, содержат местеролон и входят в список сильнодействующих и ядовитых веществ, которые включены в перечень запрещенных, и их оборот недопустим на территории Республики Беларусь. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что все понимал, но рассчитывал, что это останется в тайне. В настоящее время он сотрудничает со следствием. Минчанин признан подозреваемым по ч. 1 ст. 333 (незаконное с целью сбыта приобретение и хранение сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами). К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства".
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