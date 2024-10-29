В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело

Внушительный запас стероидов нашли у одного из минских фитнес-тренеров: так он помогал своим клиентам быстрее набирать массу. Возбуждено уголовное дело за незаконное распространение сильнодействующих веществ.

По данным следствия, 45-летний житель столицы улучшал фигуры больше 20 лет. Не раз был участником соревнований по бодибилдингу, а потому неплохо разбирается в спортивной фармакологии.

Мужчина стал покупать препараты для набора мышечной массы. И изначально это было, что называется, только для себя. Продажи на поток пошли после знакомства с коллегой по цеху, который мог обеспечить бесперебойную поставку нужных медикаментов. И это вопреки обещаниям поставщику не продавать препараты на стороне.

Заказы от клиентов и знакомых инструктор принимал только в "Телеграме", скрывая дополнительный источник дохода не только от правоохранителей, но и от супруги.

Как именно вышли на фигуранта - не уточняется, однако после визита оперативников у спортсмена изъяли в сумме больше 6 тысяч различных пилюль, ампул и порошков.

Василий Куксик, начальник Советского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета: