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В Минске мужчина угрожал жене убийством на глазах своего ребенка

Муж-агрессор напал на супругу. Вся драма развернулась на глазах у ребенка.

В милицию обратилась минчанка - супруг в порыве ярости схватил ее за горло и угрожал убийством. Установлено, что семейная жизнь дала трещину еще до того, и пара была в стадии развода. Но жизнь в одной квартире привела к ссоре - мужчине не понравилось, что женщина вязала его вещи.

"Потерпевшая боялась за свою жизнь и здоровье, поэтому обратилась за помощью в милицию. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, - рассказал Андрей Брилевский, начальник ООПП Фрунзенского РУВД Минска. - Призываем граждан, которые пострадали сами или знают тех, в отношении кого применяется домашнее насилие, обязательно сообщать об этом в милицию. Напоминаем, что для оказания помощи жертвам домашнего насилия существует горячая линия, а также кризисная комната, в которой могут проживать пострадавшие".

нарушение законаУголовное дело