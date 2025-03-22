В Минске мужчина угрожал жене убийством на глазах своего ребенка

Муж-агрессор напал на супругу. Вся драма развернулась на глазах у ребенка.

В милицию обратилась минчанка - супруг в порыве ярости схватил ее за горло и угрожал убийством. Установлено, что семейная жизнь дала трещину еще до того, и пара была в стадии развода. Но жизнь в одной квартире привела к ссоре - мужчине не понравилось, что женщина вязала его вещи.