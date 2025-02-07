В Минске с 15-го этажа выпал ребенок - спасти не удалось

Фото ГУВД Мингорисполкома

В Минске с 15-го этажа выпал полуторогодовалый ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Мальчик был дома с мамой. В какой-то момент на непродолжительное время она отлучилась в соседнюю комнату. Малыш взобрался на стул, который стоял у окна, оказался на подоконнике, открыл окно и выпал, не удержавшись.

Ребенок был младшим из двоих малолетних детей в семье. Семья характеризуется как благополучная. Молодые родители не попадали в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних. Второй ребенок в момент трагедии находился в детском саду. Отец - на работе.

Работники скорой медицинской помощи провели реанимационные действия, однако спасти ребенка не удалось.