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В Минске с 15-го этажа выпал ребенок - спасти не удалось
В Минске с 15-го этажа выпал полуторогодовалый ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Мальчик был дома с мамой. В какой-то момент на непродолжительное время она отлучилась в соседнюю комнату. Малыш взобрался на стул, который стоял у окна, оказался на подоконнике, открыл окно и выпал, не удержавшись.
Ребенок был младшим из двоих малолетних детей в семье. Семья характеризуется как благополучная. Молодые родители не попадали в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних. Второй ребенок в момент трагедии находился в детском саду. Отец - на работе.
Работники скорой медицинской помощи провели реанимационные действия, однако спасти ребенка не удалось.
Правоохранители напоминают: создайте в доме безопасные условия для детей. В силу возраста они не всегда имеют представление о многих опасностях и, оставшись без должного присмотра, могут попасть в беду.