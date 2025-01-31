В Минске водитель авто наехал на школьника на пешеходном переходе

В Минске водитель автомобиля на пешеходном переходе наехал на ребенка, сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 08:00 28-летний водитель автомобиля Volkswagen при проезде нерегулируемого пешеходного перехода вблизи дома № 14 по ул. Илимской не предоставил преимущество в движении 13-летнему школьнику, пересекавшему проезжую часть, и совершил на него наезд.

Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Особое внимание необходимо проявлять в утренние и вечерние часы пик, а так же при проезде вблизи учебных заведений и иных мест массового скопления пешеходов.