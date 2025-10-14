3.69 BYN
В Минске зафиксированы случаи мошенничества с видеозвонками от лжемилиционеров с использованием ИИ
Новый уровень мошенничества в Минске - теперь это видеозвонки от "милиционеров", сгенерированные нейросетью, есть первые жертвы в столице. В Заводском районе в милицию обратилась девушка, которая разговаривала якобы с действующим сотрудником милиции.
По его указанию потерпевшая перевела на "безопасный счет" 10 тыс. рублей, но это было лишь продолжением длинной цепочки обмана.
"Позвонили на Viber с Белпочты, представились и сказали, что мне пришло какое-то заказное письмо. Общались с наездами: "Почему вы не забираете свое письмо, оно уже лежит 2 недели? Вам пришло на телефон сообщение, продиктуйте мне цифры". Как только я все продиктовала, звонок перехватила какая-то женщина и начала рассказывать про какую-то статью. Я пришла домой, у меня первый раз такое, была истерика. Затем позвонили в Telegram, со мной разговаривал мужчина в форме", - рассказала пострадавшая.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
"По данному факту проводится проверка. Напоминаем, что сотрудники милиции не звонят по видеосвязи и строго соблюдают правила ношения форменного обмундирования, а также не требуют передать или перечислить куда-либо крупные суммы денег. Получив такой звонок, в том числе по видеосвязи, немедленно отключите вызов и обратитесь в милицию. Предупредите своих родственников о возможных звонках".
Случай, отмечают в милиции, для Минска новый. Неизвестно, на что еще пойдут аферисты ради своей наживы.