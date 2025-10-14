В Минске зафиксированы случаи мошенничества с видеозвонками от лжемилиционеров с использованием ИИ

Новый уровень мошенничества в Минске - теперь это видеозвонки от "милиционеров", сгенерированные нейросетью, есть первые жертвы в столице. В Заводском районе в милицию обратилась девушка, которая разговаривала якобы с действующим сотрудником милиции.

По его указанию потерпевшая перевела на "безопасный счет" 10 тыс. рублей, но это было лишь продолжением длинной цепочки обмана.

"Позвонили на Viber с Белпочты, представились и сказали, что мне пришло какое-то заказное письмо. Общались с наездами: "Почему вы не забираете свое письмо, оно уже лежит 2 недели? Вам пришло на телефон сообщение, продиктуйте мне цифры". Как только я все продиктовала, звонок перехватила какая-то женщина и начала рассказывать про какую-то статью. Я пришла домой, у меня первый раз такое, была истерика. Затем позвонили в Telegram, со мной разговаривал мужчина в форме", - рассказала пострадавшая.

Пострадавшая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10c6063a-179d-417c-9653-28f4128a01ee/conversions/2dd2b621-8aae-445f-8d8b-942c5c4a0568-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10c6063a-179d-417c-9653-28f4128a01ee/conversions/2dd2b621-8aae-445f-8d8b-942c5c4a0568-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10c6063a-179d-417c-9653-28f4128a01ee/conversions/2dd2b621-8aae-445f-8d8b-942c5c4a0568-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10c6063a-179d-417c-9653-28f4128a01ee/conversions/2dd2b621-8aae-445f-8d8b-942c5c4a0568-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

"По данному факту проводится проверка. Напоминаем, что сотрудники милиции не звонят по видеосвязи и строго соблюдают правила ношения форменного обмундирования, а также не требуют передать или перечислить куда-либо крупные суммы денег. Получив такой звонок, в том числе по видеосвязи, немедленно отключите вызов и обратитесь в милицию. Предупредите своих родственников о возможных звонках".

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82e4e505-8048-4b12-ab62-2b8f7354bc87/conversions/9a9e7084-6849-4fa1-aaba-1fca0d04948b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82e4e505-8048-4b12-ab62-2b8f7354bc87/conversions/9a9e7084-6849-4fa1-aaba-1fca0d04948b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82e4e505-8048-4b12-ab62-2b8f7354bc87/conversions/9a9e7084-6849-4fa1-aaba-1fca0d04948b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82e4e505-8048-4b12-ab62-2b8f7354bc87/conversions/9a9e7084-6849-4fa1-aaba-1fca0d04948b-xl-___webp_1920.webp 1920w