В Минском метрополитене рассказали, из-за чего временно была закрыта станция "Петровщина"

14 октября утром на станции метро "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром, в связи с чем было приостановлено движение по Московской линии. На данный момент станция работает в штатном режиме, об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Минский метрополитен.

Утром 14 октября, в 7:32 на станции метро "Петровщина" произошел инцидент с пассажиром. Временно было остановлено движение поездов по 1-й (Московской линии). В связи с инцидентом станция метро "Петровщина" была временно закрыта.

В 7:49 подано напряжение на контактный рельс. Произведено восстановление движения на 1-й (Московской линии), диспетчерская регулировка движения.