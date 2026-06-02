В Миорах двое местных попались на незаконном вылове лещей во время запрета

39 лещей стоимостью почти 16 тыс. рублей - это не прайс из разряда фантастики, а ущерб природе в период запрета на ловлю всех видов рыб.

В Следственном комитете Беларуси напоминают, что в Витебской области запрет действует до 8 июня. Но не все соблюдают законы.