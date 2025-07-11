В Могилеве годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа

Фото СК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8da40d9e-9a0c-4b11-8c2a-7701b0a2aa83/conversions/8dbf750c-d177-48ff-a695-0a1a502ce9b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8da40d9e-9a0c-4b11-8c2a-7701b0a2aa83/conversions/8dbf750c-d177-48ff-a695-0a1a502ce9b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8da40d9e-9a0c-4b11-8c2a-7701b0a2aa83/conversions/8dbf750c-d177-48ff-a695-0a1a502ce9b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8da40d9e-9a0c-4b11-8c2a-7701b0a2aa83/conversions/8dbf750c-d177-48ff-a695-0a1a502ce9b7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото СК

В Могилеве годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа. Сейчас ребенок находится в больнице. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Несчастный случай произошел утром 11 июля. Мальчик упал с высоты 5-го этажа, он приземлился на кустарник.

Предварительно установлено, что малыш находился дома с мамой и ее сожителем. Женщина собиралась с ребенком в поликлинику, а мужчина в это время спал в комнате.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета во время проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка.