3.75 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
В Могилеве годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
В Могилеве годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа. Сейчас ребенок находится в больнице. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Несчастный случай произошел утром 11 июля. Мальчик упал с высоты 5-го этажа, он приземлился на кустарник.
Предварительно установлено, что малыш находился дома с мамой и ее сожителем. Женщина собиралась с ребенком в поликлинику, а мужчина в это время спал в комнате.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета во время проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка.
Следователи призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время, необходимо оборудовать все окна в квартире специальными запирающими устройствами и использовать их по назначению. Также важно напоминать детям об элементарных правилах безопасности.