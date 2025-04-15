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В Могилевской области группа охотников перепродавала нелегальное оружие - под подозрением 15 человек
Оперативниками 2-го управления ГУБОПиК МВД в Могилевской области установлена группа охотников, которые приобретали и сбывали незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Один из фигурантов продал своему земляку, не имеющему специального разрешения на хранение и приобретение боеприпасов, около 60 патронов. По этому факту следователями возбуждено уголовное дело.
В ходе проверки магазина охотничьих товаров изъято почти 400 незаконно хранящихся и несертифицированных патронов.
На причастность к данной преступной деятельности проверены 15 человек. По местам их жительства найдено 30 единиц огнестрельного и холодного оружия, более 7 тыс. патронов, 11 банок с порохом и 3 тротиловые шашки. Назначены экспертные исследования, действия подозреваемых будут оценены правовыми органами.
В МВД напомнили, что лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.