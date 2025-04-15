В Могилевской области группа охотников перепродавала нелегальное оружие - под подозрением 15 человек

Скриншот видео МВД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d20f4d57-7b91-4923-8f77-e09385c70644/conversions/1319464f-dcb2-484a-81be-0fb0ce91f701-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d20f4d57-7b91-4923-8f77-e09385c70644/conversions/1319464f-dcb2-484a-81be-0fb0ce91f701-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d20f4d57-7b91-4923-8f77-e09385c70644/conversions/1319464f-dcb2-484a-81be-0fb0ce91f701-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d20f4d57-7b91-4923-8f77-e09385c70644/conversions/1319464f-dcb2-484a-81be-0fb0ce91f701-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео МВД

Оперативниками 2-го управления ГУБОПиК МВД в Могилевской области установлена группа охотников, которые приобретали и сбывали незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Один из фигурантов продал своему земляку, не имеющему специального разрешения на хранение и приобретение боеприпасов, около 60 патронов. По этому факту следователями возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки магазина охотничьих товаров изъято почти 400 незаконно хранящихся и несертифицированных патронов.

На причастность к данной преступной деятельности проверены 15 человек. По местам их жительства найдено 30 единиц огнестрельного и холодного оружия, более 7 тыс. патронов, 11 банок с порохом и 3 тротиловые шашки. Назначены экспертные исследования, действия подозреваемых будут оценены правовыми органами.