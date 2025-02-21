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В Мозыре провалившегося под лед школьника спас случайный прохожий
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ice-envato2025-02-21T06:47:02.000000Z00
В Мозыре на реке Припять под лед провалился школьник. Спас ребенка прохожий.
Двое детей накануне днем решили посмотреть уток на воде. В какой-то момент один из ребят поскользнулся, провалился под лед и начал тонуть.
В это время рядом оказался случайный прохожий, который подполз к кромке льда и вытащил тонущего мальчика.