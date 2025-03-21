В МВД Беларуси опровергли ложную информацию об избиении российского стендап-комика

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c267fba6-2e0b-49db-9551-e544c6270416/conversions/6959083b-2730-4203-b54f-f586cdfdbf84-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c267fba6-2e0b-49db-9551-e544c6270416/conversions/6959083b-2730-4203-b54f-f586cdfdbf84-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c267fba6-2e0b-49db-9551-e544c6270416/conversions/6959083b-2730-4203-b54f-f586cdfdbf84-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c267fba6-2e0b-49db-9551-e544c6270416/conversions/6959083b-2730-4203-b54f-f586cdfdbf84-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич прокомментировал ситуацию с задержанием белорусскими правоохранителями российского стендап-комика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

"С 19 марта в деструктивных СМИ распространяется ложная информация о причинении телесных повреждений известному российскому стендаперу при задержании и этапировании белорусскими силовиками. Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Он рассказал, что 17 марта 2025 года в Национальном аэропорту Минск по запросу российских коллег белорусскими силовиками был задержан гражданин Российской Федерации Фролов, он же Артем Останин 1986 года рождения. Российские коллеги разыскивали его по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ "Разжигание вражды и розни".