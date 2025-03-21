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В МВД Беларуси опровергли ложную информацию об избиении российского стендап-комика

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Фото БЕЛТА

Заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич прокомментировал ситуацию с задержанием белорусскими правоохранителями российского стендап-комика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

"С 19 марта в деструктивных СМИ распространяется ложная информация о причинении телесных повреждений известному российскому стендаперу при задержании и этапировании белорусскими силовиками. Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Он рассказал, что 17 марта 2025 года в Национальном аэропорту Минск по запросу российских коллег белорусскими силовиками был задержан гражданин Российской Федерации Фролов, он же Артем Останин 1986 года рождения. Российские коллеги разыскивали его по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ "Разжигание вражды и розни".

"В дальнейшем органами внутренних дел Беларуси пребывание данного гражданина на территории страны было признано нежелательным. В установленном порядке он был принудительно выслан с территории Республики Беларусь автомобильным транспортом под конвоем сотрудника ГУБОПиК. На границе с Российской Федерацией он был передан российским коллегам. При задержании, доставлении и этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством", - отметил заместитель министра внутренних дел.

МВД