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В МВД Беларуси опровергли ложную информацию об избиении российского стендап-комика
Заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич прокомментировал ситуацию с задержанием белорусскими правоохранителями российского стендап-комика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
"С 19 марта в деструктивных СМИ распространяется ложная информация о причинении телесных повреждений известному российскому стендаперу при задержании и этапировании белорусскими силовиками. Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Геннадий Казакевич.
Он рассказал, что 17 марта 2025 года в Национальном аэропорту Минск по запросу российских коллег белорусскими силовиками был задержан гражданин Российской Федерации Фролов, он же Артем Останин 1986 года рождения. Российские коллеги разыскивали его по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ "Разжигание вражды и розни".
"В дальнейшем органами внутренних дел Беларуси пребывание данного гражданина на территории страны было признано нежелательным. В установленном порядке он был принудительно выслан с территории Республики Беларусь автомобильным транспортом под конвоем сотрудника ГУБОПиК. На границе с Российской Федерацией он был передан российским коллегам. При задержании, доставлении и этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством", - отметил заместитель министра внутренних дел.