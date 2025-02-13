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В Нижнем Новгороде пешеход провалился в 10-метровую яму

Буквально ушел под землю житель Нижнего Новгорода - об этом сообщает МЧС России.

Инцидент попал на камеру наблюдения.

Мужчина шел спокойно по тротуару, когда под его ногами разверзлась земля, а точнее асфальт. Пешеход отправился в 10-метровый полет, но на удивление спасателей остался цел и отделался ушибами и испугом.

инцидент