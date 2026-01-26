В Пинском районе ищут пропавшего подростка: что стало известно благодаря камерам видеонаблюдения

Поиски Богдана Юнчика продолжаются. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, расположенным в одном из частных секторов Пинска, стало известно, что мальчишка еще в пятницу вечером находился на территории города.



По кадрам можно более точно понять, как выглядит сейчас парень. Напомним, что 15-летнего подростка ищут четвертый день более сотни человек.

Наталия Милюкова, начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома: "При использовании специальной техники, дронов, квадроциклов обследуются жилые дома и заброшенные, подвальные помещения, болотистая местность, лесной массив. Радиус поиска - несколько десятков километров. Отрабатываются различные версии. Богдан Юнчик был одет в джинсы серого цвета, куртку цвета хаки, серую вязаную шапку, берцы черного цвета. Парень худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы короткие, черные. По информации правоохранителей, парень может находиться в городе Пинске".