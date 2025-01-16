В поисках любви на сайте знакомств мужчина трижды лишился крупной суммы денег

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В поисках любви на сайте знакомств житель Глубокского района трижды попался на удочку мошенников. 33-летний мужчина переписывался с девушкой, которая предложила ему начать зарабатывать на бирже и посоветовала грамотного аналитика. Он зарегистрировался на сайте, вложил более 2 тыс. долларов, но не смог вывести деньги.
После этого мужчина вновь познакомился на сайте с девушкой, которая также предложила ему заработок на криптовалютной бирже. В итоге история повторилась.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
"Почувствовав себя дважды обманутым, житель Глубокского района принялся искать помощь в интернете. И он нашел ее в лице "юриста". Лишь потеряв более 6 тыс. долларов, житель Глубокского района обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере".
Сейчас доступ к сайтам, на которых и было совершено преступление, заблокирован.