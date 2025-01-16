В поисках любви на сайте знакомств мужчина трижды лишился крупной суммы денег

В поисках любви на сайте знакомств житель Глубокского района трижды попался на удочку мошенников. 33-летний мужчина переписывался с девушкой, которая предложила ему начать зарабатывать на бирже и посоветовала грамотного аналитика. Он зарегистрировался на сайте, вложил более 2 тыс. долларов, но не смог вывести деньги.



После этого мужчина вновь познакомился на сайте с девушкой, которая также предложила ему заработок на криптовалютной бирже. В итоге история повторилась.