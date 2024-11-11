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В Полоцком районе столкнулись сразу четыре автомобиля
Смертельное ДТП произошло утром 2 января в Полоцком районе. В результате столкновения четырех машин погибла 46-летняя водитель.
На подъезде к Новополоцку автомобиль Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely Atlas. После этого Ford отбросило в мимо проезжающие авто Toyota и Volvo.
Смертельные травмы получила водитель Ford, которая и спровоцировала ДТП.
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