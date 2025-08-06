В секторе Газа на толпу опрокинулся грузовик с гумпомощью - есть погибшие

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Не менее 20 палестинцев погибли в секторе Газа, когда на толпу ожидавших выдачи гуманитарной помощи людей опрокинулся грузовик, доставивший груз в блокированный анклав. Об этом пишет ТАСС.

Грузовик, доставлявший помощь жителям сектора Газа, добирался до места распределения гуманитарных грузов по дороге, которая практически полностью разрушена при бомбардировках израильскими силами.

Во время остановки машину окружили сотни людей, надеявшихся получить часть доставленной гуманитарной поддержки. Из-за неустойчивости положения на дороге грузовик рухнул на находившихся рядом людей. В результате инцидента погибли не менее 20 человек, еще десятки пострадали.

В заявлении пресс-службы властей сектора отмечается, что основной причиной трагедии стало "фактическое отсутствие какого-либо управления процессом доставки и распределения гуманитарной помощи на территории сектора", а также преднамеренное направление грузовиков с гуманитарной помощью по опасным маршрутам, разбитым в результате атак Израиля.