В Сербии 2 ноября объявили днем траура по погибшим на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад

Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура по погибшим в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Об этом заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Kurir.

По последним данным, в результате происшествия погибли 12 человек, еще трое находятся в тяжелом состоянии в больнице, двое из них - в операционной. По словам министра, в числе пострадавших - женщина и девочка.

"Я не думаю, что все еще спасены, это сложная работа, там работает около 80 спасателей из УЧС МВД", - сказал Дачич. Он предупреждает, что число жертв может возрасти.

Чиновник также заявил, что некомпетентен устанавливать причины произошедшего, добавив, что есть государственные органы, которые этим занимаются и оценят ответственность каждого.