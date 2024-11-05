В центре Белостока "вызвали на поединок" и до потери сознания избили 16-летнего подростка из Беларуси, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 25 ноября около 16:00. Отмечается, что нападавших было трое, двое из них тоже были несовершеннолетними, пишет БЕЛТА.