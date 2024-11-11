В Турции на заводе после взрыва погибли минимум 12 человек

На турецком заводе по производству взрывчатки в городе Балыкесир произошел взрыв, из-за которого погибли не менее 12 человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

Уточняется, что инцидент произошел на предприятии, расположенном в районе Кареси. После взрыва в регион было направлено 112 бригад скорой медицинской помощи и пожарных.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил, что в результате взрыва здание рухнуло. Он также подтвердил информацию о погибших и пострадавших. Чиновник добавил, что сейчас определяется точное количество человек, находившихся внутри в момент ЧП.