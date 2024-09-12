3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Великобритании загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems
На объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Камбрии.
"Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс <…> Ядерная угроза отсутствует", - говорится в заявлении.
Тем не менее жителям ближайших домов рекомендовали оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Двух человек доставили в больницу.
По информации газеты Mirror, на объекте в Барроу-ин-Фернессе производят атомные подводные лодки.
Это не первый подобный инцидент за последнее время: в апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.
Как сообщало агентство Блумберг, BAE Systems на фоне обсуждений наращивания поставок Украине планирует в восемь раз увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Газета Financial Times, в свою очередь, писала, что из-за спроса со стороны Киева и подписания новых контрактов, в частности по производству атомных подлодок и боевых машин, суммарная стоимость заказов концерна достигла рекордного показателя в 69,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 87 миллиардов долларов).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов