В Великобритании загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems

На объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Камбрии.

"Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс <…> Ядерная угроза отсутствует", - говорится в заявлении.

Тем не менее жителям ближайших домов рекомендовали оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Двух человек доставили в больницу.

По информации газеты Mirror, на объекте в Барроу-ин-Фернессе производят атомные подводные лодки.

Это не первый подобный инцидент за последнее время: в апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.