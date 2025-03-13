В Витебской области задержаны 11 человек - они похитили сотни килограммов мяса с предприятия

Мастер цеха, его подчиненные и родственники организовали криминальную схему по краже мяса - попались все.

Оперативники БЭП при силовой поддержке ОМОНа задержали 11 жителей одного из районов Витебской области. Фигуранты в возрасте от 17 до 59 лет похищали мясо на предприятии. Организатором выступил 46-летний руководитель цеха. К нему присоединились и другие участники.

Вадим Гердов, заместитель начальника УБЭП УВД Витебской области: