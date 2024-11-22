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Во французском Страсбурге столкнулись 2 пассажирских поезда, есть пострадавшие
Во французском городе Страсбург столкнулись два пассажирских поезда. К настоящему моменту известно о 30 пострадавших.
Подробности инцидента уточняются. На месте аварии работают спасатели.
Скриншот видео из соцсетей
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