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Во французском Страсбурге столкнулись 2 пассажирских поезда, есть пострадавшие

Во французском городе Страсбург столкнулись два пассажирских поезда. К настоящему моменту известно о 30 пострадавших.

Подробности инцидента уточняются. На месте аварии работают спасатели.

Скриншот видео из соцсетей

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