3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
Во время ДТП в Ивацевичском районе погибли два человека
В Ивацевичском районе в ДТП погибли два человека, еще один пострадал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Авария произошла 31 мая около 2.20 в Ивацевичском районе на автодороге Н26414 Волька - Добромысль вблизи деревни Закапличье. 28-летний водитель-бесправник автомобиля Ford, по предварительной информации, не справился с управлением. В результате авто врезалось в придорожное дерево.
Водитель и 29-летний пассажир погибли, еще один 25-летний пассажир госпитализирован. Установлено, что никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.
"Запрещается управлять транспортным средством без водительского удостоверения. Все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности", - напомнили в МВД.