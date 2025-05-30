Во время ДТП в Ивацевичском районе погибли два человека

В Ивацевичском районе в ДТП погибли два человека, еще один пострадал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Авария произошла 31 мая около 2.20 в Ивацевичском районе на автодороге Н26414 Волька - Добромысль вблизи деревни Закапличье. 28-летний водитель-бесправник автомобиля Ford, по предварительной информации, не справился с управлением. В результате авто врезалось в придорожное дерево.

Водитель и 29-летний пассажир погибли, еще один 25-летний пассажир госпитализирован. Установлено, что никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.