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Во время тренировочного полета разбился истребитель военно-морского флота США

Истребитель военно-морского флота США потерпел крушение во время тренировочного полета.

Местные СМИ уточняют, что Growler рухнул недалеко от горы Рейнир (штат Вашингтон). На место крушения направлена поисковая группа.

Члены экипажа на данный момент числятся пропавшими без вести. Их имена не сообщаются. Причина аварии расследуется.

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