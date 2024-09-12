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Вода стала причиной пожара, 7 человек искали накануне в лесах - обзор ЧП
Жлобинский р-н
В Жлобинском районе ночью 9 октября на пожаре погиб 65-летний мужчина. Спасателей вызвали соседи.
Дом выгорел практически полностью. На кровати сотрудники МЧС нашли тело хозяина жилища.
Известно, что мужчина курил в постели. Возможно, причиной его смерти стала непотушенная сигарета.
Гродно
В Гродно 10 октября ночью горел частный дом. Пожар произошел по улице Кутузова. Известно, что в жилище в последнее время никто не проживал.
Что стало причиной инцидента, неизвестно. Восстанавливать дом после пожара хозяевам будет сложно.
Минск
Вода стала причиной огненного ЧП в Минске, точнее, электрокулер с H2O.
Полсотни человек эвакуировали сегодня из-за пожара в административном здании по улице Володько.
В офисном помещении произошло возгорание. Спасатели быстро справились с огнем.
Оказалось, что причиной пожара стал электрический бойлер для воды.
Витебская область
7 человек искали в лесах Витебской области сотрудники МЧС.
Во всех случаях люди пошли в лес за грибами, но в итоге ни грибов, ни самих людей. В двух случаях это были пенсионеры.
Хорошо, когда телефоны у потерявшихся были заряжены, сельчане смогли сбросить спасителям свои геоданные. В другом случае поиски становятся сложнее.
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