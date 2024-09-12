Вода стала причиной пожара, 7 человек искали накануне в лесах - обзор ЧП

Жлобинский р-н

В Жлобинском районе ночью 9 октября на пожаре погиб 65-летний мужчина. Спасателей вызвали соседи.

Дом выгорел практически полностью. На кровати сотрудники МЧС нашли тело хозяина жилища.

Известно, что мужчина курил в постели. Возможно, причиной его смерти стала непотушенная сигарета.

Гродно

В Гродно 10 октября ночью горел частный дом. Пожар произошел по улице Кутузова. Известно, что в жилище в последнее время никто не проживал.

Что стало причиной инцидента, неизвестно. Восстанавливать дом после пожара хозяевам будет сложно.

Минск

Вода стала причиной огненного ЧП в Минске, точнее, электрокулер с H2O.

Полсотни человек эвакуировали сегодня из-за пожара в административном здании по улице Володько.

В офисном помещении произошло возгорание. Спасатели быстро справились с огнем.

Оказалось, что причиной пожара стал электрический бойлер для воды.

Витебская область

7 человек искали в лесах Витебской области сотрудники МЧС.

Во всех случаях люди пошли в лес за грибами, но в итоге ни грибов, ни самих людей. В двух случаях это были пенсионеры.