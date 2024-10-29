Водитель тягача погиб под колесами своего автомобиля

Шофер большегруза погиб под колесами своего автомобиля. Смертельная авария произошла в Ошмянском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

Предварительно установлено, что утром 6 ноября 44-летний водитель тягача Volvo вблизи деревни Поляны столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении.

В результате аварии 44-летний местный житель выпал из кабины большегруза и попал под колеса своего автомобиля. От полученных травм он скончался.

Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к гибели водителя.