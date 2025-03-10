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Все члены экипажа танкера, столкнувшегося у берегов Великобритании с грузовым судном, остались живы

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Все члены экипажа нефтяного танкера, который столкнулся с грузовым судном у берегов Великобритании, остались живы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники.

"Все члены экипажа горящего танкера в Северном море живы", - передает агентство со ссылкой на компанию-судовладельца.

В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно

Ранее телеканал Sky News сообщил, что у берегов Британии столкнулся танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии.

Великобритания