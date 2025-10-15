Втиралась в доверие к мужчинам, брала в долг деньги, но возвращать не планировала

Втиралась в доверие к мужчинам, брала в долг деньги, но возвращать, конечно, не планировала. Правоохранители вышли на 25-летнюю жительницу Брестского региона, которая нашла милицейскую форму и размещала в социальных сетях и мессенджерах ролики. Подозреваемая - ранее судимая за кражу.

Дама представлялась сотрудницей милиции. Естественно, от стражей порядка леди держалась подальше. Она взяла себе псевдоним и представлялась анкетными данными дочери ветерана Вооруженных Сил Беларуси, разместив на аккаунте для убедительности его фото. Регулярно меняла место жительства, переезжая в различные области. Но от ответственности уйти не удалось. Теперь она рискует стать фигуранткой уголовного дела.