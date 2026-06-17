Яна Лантратова прокомментировала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси

"По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, 17 июня на трассе А240 в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых".

"Губернатор региона держит эту ситуацию на постоянном контроле. Я также слежу со своими коллегами из Республики Беларусь. На данный момент известно только то, что это был автобус с детьми, которые ехали на отдых в Геленджик. Известно об одной погибшей женщине. Все остальные детали нужно уточнить, чтобы не говорить непроверенную информацию. Для меня это важно, так как у меня предстоит ряд международных встреч. Наш аппарат теперь фиксирует абсолютно каждое нарушение по мирным гражданам, потому что это военные преступления. Мы все факты собираем, включаем в доклады и направляем соответствующие письма в международные инстанции - Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет по правам человека, ОБСЕ", - доложила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.