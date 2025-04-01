Задержанного гражданина США в Беларуси выдворят в Литву - ГПК

Органы пограничной службы в отношении нарушителя начали административный процесс за незаконное пересечение границы Беларуси. Установлено, что гражданин США 24 марта дважды пытался въехать на территорию Беларуси: утром через пункт пропуска "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай"), а вечером того же дня - через погранпереход "Бенякони" (сопредельный "Шальчининкай"). "Однако при прохождении пограничного контроля он не смог подтвердить наличие средств, необходимых для покрытия расходов по его пребыванию в Республике Беларусь и выезду из нашей страны, в связи с чем ему было отказано во въезде", - рассказали в пограничном ведомстве.