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Задержанного гражданина США в Беларуси выдворят в Литву - ГПК
27-летнего гражданина США, которого задержали в Беларуси, депортируют в Литву. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Как сообщалось ранее, при осуществлении функций погранконтроля на железнодорожной станции в Молодечно таможенники выявили нарушителя границы. 27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением Кена - Молодечно.
Органы пограничной службы в отношении нарушителя начали административный процесс за незаконное пересечение границы Беларуси. Установлено, что гражданин США 24 марта дважды пытался въехать на территорию Беларуси: утром через пункт пропуска "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай"), а вечером того же дня - через погранпереход "Бенякони" (сопредельный "Шальчининкай"). "Однако при прохождении пограничного контроля он не смог подтвердить наличие средств, необходимых для покрытия расходов по его пребыванию в Республике Беларусь и выезду из нашей страны, в связи с чем ему было отказано во въезде", - рассказали в пограничном ведомстве.
В ГПК также отметили, что после привлечения к административной ответственности правонарушитель будет депортирован на территорию Литовской Республики.