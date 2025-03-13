Заключить договор и предоставить паспортные данные. В Гродно мошенники выдают себя за энергетиков

Участились звонки гродненцам от лжеэнергетиков, которые под предлогом перезаключения договора пытаются выманить у граждан личные данные, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Гродноэнерго ".

Злоумышленники представляются работниками энергоснабжающей организации и с первых же секунд накаляют эмоции в разговоре. Затем, пока человек не успел опомниться, под предлогом необходимости срочного перезаключения договора электроснабжения, настаивают, чтобы граждане продиктовали свои паспортные данные.

Известно уже о десятках таких случаев. Похищенные личные данные граждан при этом используются мошенниками. Надо отдать должное жителям Гродно: многие сомневаются в правдивости таких звонков и уточняют информацию в районах электрических сетей.