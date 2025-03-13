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Заключить договор и предоставить паспортные данные. В Гродно мошенники выдают себя за энергетиков
Участились звонки гродненцам от лжеэнергетиков, которые под предлогом перезаключения договора пытаются выманить у граждан личные данные, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Гродноэнерго ".
Злоумышленники представляются работниками энергоснабжающей организации и с первых же секунд накаляют эмоции в разговоре. Затем, пока человек не успел опомниться, под предлогом необходимости срочного перезаключения договора электроснабжения, настаивают, чтобы граждане продиктовали свои паспортные данные.
Известно уже о десятках таких случаев. Похищенные личные данные граждан при этом используются мошенниками. Надо отдать должное жителям Гродно: многие сомневаются в правдивости таких звонков и уточняют информацию в районах электрических сетей.
Энергетики напомнили, что работники Гродненской энергосистемы по телефону договор электроснабжения не перезаключают и, соответственно, никаких личных данных продиктовать не просят. Переоформление договора осуществляется только при личной встрече с абонентом.-