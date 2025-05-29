Железнодорожник пытался ввезти в Беларусь партию анестезии на 24 тыс. рублей

Партию анестезии почти на 24 тыс. рублей скрыл от таможенного контроля в поезде работник локомотивной бригады.

Как рассказали в Брестской таможне, грузовой состав ехал из Польши сообщением Малашевичи - Брест. Во время его оформления белорусские таможенники заглянули под люк в полу кабины машиниста и достали оттуда почти два десятка коробок с сотней упаковок неучтенного медпрепарата, применяемого в стоматологии.