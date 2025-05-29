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Железнодорожник пытался ввезти в Беларусь партию анестезии на 24 тыс. рублей
Партию анестезии почти на 24 тыс. рублей скрыл от таможенного контроля в поезде работник локомотивной бригады.
Как рассказали в Брестской таможне, грузовой состав ехал из Польши сообщением Малашевичи - Брест. Во время его оформления белорусские таможенники заглянули под люк в полу кабины машиниста и достали оттуда почти два десятка коробок с сотней упаковок неучтенного медпрепарата, применяемого в стоматологии.
Вера Базака, главный инспектор Брестской таможни:
"В ходе дальнейших проверочных мероприятий установлено, что партию медицинского препарата спрятал 31-летний гражданин Республики Беларусь - работник локомотивной бригады. Брестской таможней начат административный процесс. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин".
Фото ГТК