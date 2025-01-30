Жертвами авиакатастрофы над Вашингтоном стали не менее 19 человек

В результате столкновения вертолета и самолета над Вашингтоном погибли не менее 19 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал BNO News.

Как сообщалось, происшествие произошло около 21.00 по местному времени (5.00 мск). В заявлении властей говорится, что пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines следовал из Уичито в штате Канзас и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. По имеющимся данным, в самолете находилось 4 члена экипажа и 60 пассажиров, в вертолете было трое военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся трагической случайностью и продолжает следить за развитием ситуации.