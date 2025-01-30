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Жертвами авиакатастрофы над Вашингтоном стали не менее 19 человек
В результате столкновения вертолета и самолета над Вашингтоном погибли не менее 19 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал BNO News.
По данным портала, тела погибших были извлечены из реки Потомак после авиакатастрофы неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана.
Как сообщалось, происшествие произошло около 21.00 по местному времени (5.00 мск). В заявлении властей говорится, что пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines следовал из Уичито в штате Канзас и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. По имеющимся данным, в самолете находилось 4 члена экипажа и 60 пассажиров, в вертолете было трое военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся трагической случайностью и продолжает следить за развитием ситуации.
Расследованием инцидента занимаются Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.