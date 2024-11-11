ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
ЧПЗона X

Жертвами лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса стали 5 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса увеличилось до пяти. Есть пострадавшие. Ущерб от стихийного бедствия уже оценивается в 57 миллиардов долларов.

В Калифорнии сейчас четыре крупных пожара. Самый разрушительный из них в районе Пасифик-Палисейдс: уничтожено около тысячи строений, площадь возгорания превышает 2 тыс. гектаров. Локализовать возгорание не удается. В округе Лос-Анджелес введен режим эвакуации десятков тысяч человек.

Глава пожарной службы признал, что ресурсов на борьбу с пожарами не хватает. Ситуацию усугубляют сильные ветры и перебои с водой. В то же время блогеры обвинили пожарный департамент Лос-Анджелеса в растрате собственного имущества после того, как выяснилось, что "излишки" оборудования были направлены в помощь Украине.

пожар

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все