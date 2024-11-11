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Жертвами лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса стали 5 человек
Число погибших в результате лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса увеличилось до пяти. Есть пострадавшие. Ущерб от стихийного бедствия уже оценивается в 57 миллиардов долларов.
В Калифорнии сейчас четыре крупных пожара. Самый разрушительный из них в районе Пасифик-Палисейдс: уничтожено около тысячи строений, площадь возгорания превышает 2 тыс. гектаров. Локализовать возгорание не удается. В округе Лос-Анджелес введен режим эвакуации десятков тысяч человек.
Глава пожарной службы признал, что ресурсов на борьбу с пожарами не хватает. Ситуацию усугубляют сильные ветры и перебои с водой. В то же время блогеры обвинили пожарный департамент Лос-Анджелеса в растрате собственного имущества после того, как выяснилось, что "излишки" оборудования были направлены в помощь Украине.
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