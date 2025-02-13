Житель Чили побывал в пасти кита и выжил - момент попал на видео

Житель Чили побывал в пасти горбатого кита, который так и не смог его проглотить.

Молодой человек плавал в Магеллановом проливе на надувной лодке. Внезапно он почувствовал сильный удар по спине, а затем понял, что оказался внутри слизистой полости и почувствовал сильное всасывание. Потом его с силой выбросило наружу.

Как выяснилось, съесть его кит все равно не смог бы - диаметр его пищевода составляет всего около 10 см.