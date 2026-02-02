3.75 BYN
2.83 BYN
3.37 BYN
Житель Екатеринбурга устроил налет на цветочный магазин, украл букет и игрушку
Автор:Редакция news.by
Дам цепляют не только подвиги, но и преступления. По крайней мере так решил житель Екатеринбурга и устроил налет на цветочный магазин. Когда флорист собрала псевдоклиенту букеты, тот платить отказался, достал пневматический пистолет и доходчиво объяснил, кто в доме хозяин. Помимо цветов, разбойник прихватил и мягкую игрушку. Раз удивлять, так удивлять.
Только вот дерзости хватило ровно до того момента, как оперативники увели его под рученьки в отдел. Кстати, цветы и медведя гангстер подарить так и не успел. Их вместе с пневматическими пистолетом и винтовкой обнаружили у мужчины дома.