Житель Екатеринбурга устроил налет на цветочный магазин, украл букет и игрушку

Дам цепляют не только подвиги, но и преступления. По крайней мере так решил житель Екатеринбурга и устроил налет на цветочный магазин. Когда флорист собрала псевдоклиенту букеты, тот платить отказался, достал пневматический пистолет и доходчиво объяснил, кто в доме хозяин. Помимо цветов, разбойник прихватил и мягкую игрушку. Раз удивлять, так удивлять.